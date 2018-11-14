В Дубне вскоре запустят "фабрику" сверхтяжелых элементов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область) планируют в ближайшее время осуществить пуск уникальной по мировым меркам научной установки — так называемой "Фабрики сверхтяжелых элементов", сообщил РИА Новости выдающийся ученый, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Флерова ОИЯИ академик Юрий Оганесян, в честь которого назван 118-й элемент таблицы Менделеева оганесон.

"Совсем скоро, буквально вот-вот — в конце ноября-в начале декабря", — так в кулуарах Общего собрания Российской академии наук ответил Оганесян на вопрос агентства о сроках пуска новой установки.

"Фабрика" представляет собой большой комплекс современного научного оборудования. Ее центральной частью стал ускоритель заряженных частиц — циклотрон DC-280. Ранее Оганесян в интервью РИА Новости рассказал, что благодаря этой новой технике эффективность экспериментов по синтезу сверхтяжелых элементов повысится в сто раз.

Все химические элементы тяжелее урана получают в ядерных реакторах, или синтезируют с помощью ускорителей при столкновении ядер других элементов. В настоящее время ученые синтезировали ряд сверхтяжелых химических элементов, заканчивающийся оганесоном. Наибольший вклад в достижение этих результатов внесли специалисты ОИЯИ под руководством Юрия Оганесяна.

Сейчас в крупнейших ядерно-физических центрах мира фактически начаты работы по синтезу 119-го, 120-го и 121-го элементов, которые назвали "большой гонкой". В ОИЯИ благодаря "Фабрике сверхтяжелых элементов" намерены первыми получить новые элементы.