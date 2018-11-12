Строительство IV очереди Тяньваньской АЭС планируют начать в 2021 году

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Строительство с участием России четвертой очереди Тяньваньской АЭС в Китае планируется начать в 2021 году, сообщил вице-президент — директор московского филиала АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в госкорпорацию "Росатом") Владимир Савушкин.

Ранее в ноябре Россия и Китай подписали контракт на разработку технического проекта для будущих блоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС, которые составят четвертую очередь этой атомной станции.

"Мы с китаийскими партнерами построили уже четыре блока на этой площадке, заложив фундамент для новых проектов. Сотрудничество продолжается — теперь на базе новейших российских технологий поколения III+. Сроки сжатые, в 2021 году мы должны выйти на заливку первого бетона в фундаментную плиту "Тяньваня‐7", — сказал Савушкин официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

В июне нынешнего года в Пекине были подписаны межправительственный протокол и рамочный контракт на строительство с участием России четвертой очереди Тяньваньской АЭС. Пуск блока №7 запланирован на 2026 год, блока №8 — на 2027 год.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №№1 и 2 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый — в конце октября нынешнего года.