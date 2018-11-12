"Росатом" видит перспективы совместной работы с Японией в третьих странах

ТОКИО, 12 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Росатом считает перспективным сотрудничество с японскими партнерами в третьих странах и ведет диалог с заинтересованными компаниями, заявил российским и японским журналистам первый заместитель гендиректора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

Комаров находится в Токио в связи с открытием представительства Росатома — Rosatom Japan.

"Кроме традиционной области сотрудничества – поставок в Японию урана, есть еще как минимум две, в которых мы могли бы сотрудничать. Мы считаем, что хорошие перспективы могли бы быть у такого направления, как совместная работа Росатома с японскими компаниями в третьих странах", — сказал он. Он отметил, что по всему миру сегодня строится много новых атомных электростанций.

"Только то, чем занимаемся мы – это 35 блоков за рубежом и шесть новых блоков в России. И считаем, что для такой огромной и очень ответственной работы объединение усилий Росатома и японских компаний будет очень полезным для обеих сторон. Мы открыты к обсуждению таких возможностей и ведем диалог с заинтересованными компаниями", — пояснил Комаров.

Он подчеркнул, что еще одной перспективной сферой сотрудничества считает переработку отработавшего ядерного топлива, утилизацию радиоактивных отходов.

"Кроме этого, мы активно рассматриваем возможности сотрудничества в области ядерной медицины, в области радиационных технологий для неэнергетического применения, например, для сельского хозяйства – имеется в виду радиационная обработка сельскохозяйственной продукции, чтобы она дольше сохранялась, меньше портилась. Это абсолютно безопасно – Всемирная организация здравоохранения уже 20 лет назад признала это безопасным", — отметил Комаров.

Отдельное внимание он уделил другим областям возможного сотрудничества с Японией.

"Это и самый широкий спектр научных исследований в области замыкания ядерного топливного цикла, в сфере реакторов четвертого поколения. Серьезные наработки есть у японских коллег, большая работа идет в России. Все это можно объединять и искать совместные интересные решения", — подчеркнул Комаров.

Госкорпорация "Росатом" 20 лет сотрудничает с Японией. Сотрудничество начиналось с поставок обогащенного урана. На сегодняшний день компания ведет бизнес с девятью из десяти японских энергетических компаний.