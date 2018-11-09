БЕЛГРАД, 9 ноя — РИА Новости. Соглашение о создании в Сербии ядерного центра может быть подписано в январе в ходе визита президента России Владимира Путина в Белград, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы оцениваем как высокую готовность подготовку этого соглашения. Надеемся, что в период визита нашего президента оно с высокой долей вероятности может быть подписано", — сказал Борисов журналистам после встречи в Белграде с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

"Это новая страница в наших отношениях", — отметил российский вице-премьер. По его словам, переговоры с сербской стороной проводил заместитель главы "Росатома" Николай Спасский.

"Если говорить о существе сотрудничества, то это сотрудничество в области мирного атома, а также использования изотопов российского производства в интересах медицинских исследований, медицинской диагностики на территории Сербии", — сказал Борисов.

В свою очередь Дачич заявил журналистам, что на встрече с Борисовым обсуждалось сотрудничество в сфере мирной атомной энергетики.

"Везде вокруг существует антироссийская истерика. Я хочу обратить ваше внимание, что не идет речь о разработке атомной бомбы", — заявил сербский вице-премьер.

По его словам, обсуждается сотрудничество в сфере мирного атома для медицинских целей.

Отвечая на вопрос о перспективах создания в Сербии ядерного центра, Дачич заявил, что соответствующее соглашение готовится. "Если удастся приурочить подписание соглашения к визиту господина президента Путина, это было бы очень полезно", — сказал Дачич.

"Если я хорошо понимаю, мы в данный момент импортируем материал, который необходим для применения в медицине. Цель этого нашего соглашения — производить такой материал, использовать атомную энергию в мирных целях. Здесь, уже на территории Республики Сербия", — сказал сербский вице-премьер.