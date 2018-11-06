Достроенная Россией АЭС "Бушер" сэкономила Ирану "нефтяные" доллары

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Эксплуатация построенного с участием России энергоблока №1 АЭС "Бушер" к настоящему времени помогла Ирану сэкономить затраты на добычу нефти в объеме по меньшей мере 2,5 миллиарда долларов, говорится в отчете Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) за первое полугодие текущего года.

В течение семи лет, прошедших с начала работы блока №1 АЭС "Бушер" осенью 2011 года, он выдал в энергетическую сеть Ирана 28,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Как отмечается в отчете, опубликованном на сайте ОАЭИ, это позволило Ирану сэкономить добычу углеводородных энергоресурсов в объеме 50,5 миллиона баррелей нефти, или 7,676 миллиарда кубометров природного газа. "Таким образом, даже если предположить среднерыночную цену барреля нефти в 50 долларов, была достигнута экономия в размере 2,5 миллиарда долларов", — говорится в отчете.

В 2017 году средняя цена нефтяной "корзины" ОПЕК составила 52,43 доллара за баррель, в 2016 году — 40,76 доллара за баррель, в 2015 году — 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара. Ниже 100 долларов она опустилась в сентябре 2014 года, составив тогда 95,98 доллара за баррель. В 2013 году "корзина" в среднем стоила 105,87 доллара за баррель, в 2012 году — 109,45 доллара, в 2011 году — 107,46 доллара.

Кроме того, работа блока №1 АЭС "Бушер" в совокупности привела к сокращению выбросов около 29 миллионов тонн парниковых газов, отмечается в отчете.

АЭС "Бушер" — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Строительство этой первой на Ближнем Востоке атомной станции было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после Исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.

В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции. Российскому "Атомстройэкспорту" и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.

Первый блок АЭС "Бушер" с российской реакторной установкой ВВЭР-1000 был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом.

Россия и Иран в ноябре 2014 года в Москве подписали контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2"). На блоках №2 и 3 будут работать реакторные установки ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности. Торжественная церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. Его реализация, как ожидается, займет 10 лет.