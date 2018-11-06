Россия и Китай на ЭКСПО в Шанхае подписали контракты по реактору CFR600

ШАНХАЙ, 6 ноя — РИА Новости. Россия и Китай во вторник на полях выставки China International Import Expo в Шанхае подписали четыре исполнительных контракта по проектам сооружения новых блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС, а также китайского демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR600, передает корреспондент РИА Новости.

АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и предприятия корпорации CNNC подписали контракт на технический проект на блоки №7 и №8 Тяньваньской АЭС. Предприятие машиностроительного дивизиона Росатома АО "ОКБМ Африкантов" и предприятия CNNC подписали по проекту CFR600 исполнительные контракты на поставку оборудования и оказание услуг, предоставление лицензии на право использования программных средств, а также на услуги по экспертизе документации.

В июне нынешнего года в Пекине были подписаны межправительственный протокол и рамочный контракт на строительство с участием России четвертой очереди (энергоблоков №№7 и 8) Тяньваньской АЭС. Пуск блока №7 запланирован на 2026 год, блока №8 — на 2027 год.

Реакторы на быстрых нейтронах, как планируется, должны сыграть значительную роль в развитии атомной энергетики КНР. В 2017 году Китай обратился к России с инициативой о сотрудничестве в сооружении на территории КНР демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Проект CFR-600 разрабатывает китайская сторона. В конце 2017 года Китай начал строительство этого реактора.

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах. Кроме того, Россия обладает уникальной, единственной действующей в мире экспериментальной базой для проведения исследований в обоснование надежности и безопасности проектов "быстрых" реакторов.