Россия и Китай на ЭКСПО в Шанхае подписали контракты по реактору CFR600

ШАНХАЙ, 6 ноя — РИА Новости. Россия и Китай во вторник на полях выставки China International Import Expo в Шанхае подписали четыре исполнительных контракта по проектам сооружения новых блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС, а также китайского демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR600, передает корреспондент РИА Новости.
В июне нынешнего года в Пекине были подписаны межправительственный протокол и рамочный контракт на строительство с участием России четвертой очереди (энергоблоков №№7 и 8) Тяньваньской АЭС. Пуск блока №7 запланирован на 2026 год, блока №8 — на 2027 год.
Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах. Кроме того, Россия обладает уникальной, единственной действующей в мире экспериментальной базой для проведения исследований в обоснование надежности и безопасности проектов "быстрых" реакторов.