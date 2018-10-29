Россия поможет Китаю получить больше чистой атомной энергии, заявил эксперт

ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Сотрудничество с Россией в сфере ядерных технологий мирного назначения позволит Китаю не только получить больше так необходимой ему чистой электроэнергии, но и повысить уровень собственных технических возможностей и продвинуться на международном рынке, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) Чэнь Хунган, комментируя сотрудничество двух стран на фоне начала работы энергоблока №4 Тяньваньской АЭС, построенного с участием России.

Построенный с участием России новый энергоблок №4 Тяньваньской АЭС в китайской восточной провинции Цзянсу с реакторной установкой ВВЭР-1000 в минувшую субботу начал работу и выдал первый ток в энергосистему Китая.

Сотрудничество с Россией

"Сотрудничество Китая и России в сфере мирного атома в последние годы стало важной составляющей быстрого развития торгово-экономических отношений двух стран… а тот факт, что Китай предпочел установку российский реакторов ВВЭР-1200 на новых четырех энергоблоках своим реакторам третьего поколения Хуалун-1 свидетельствует о том, что китайская сторона признает и высоко оценивает российские технологии в сфере мирного атома", — заявил Чэнь Хунган.

Россия и Китай в июне этого года подписали крупнейший в истории отношений двух стран пакет соглашений и контрактов по разным проектам в области мирного использования атомной энергии. Контракты, прежде всего, предусматривают совместное сооружение новых блоков номер 7 и 8 на площадке Тяньваньской АЭС, где будут построены российские реакторные установка ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению 3+. Помимо этого, на площадке АЭС "Сюйдапу" будут возведены два энергоблока российского дизайна также с реакторами ВВЭР-1200.

"Это, несомненно, является показательным примером российско-китайского сотрудничества в сфере ядерной энергетики, который реализуется в рамках курса по продвижению укрепления взаимного политического доверия, углубления торгово-экономических отношений, усиления международного стратегического сотрудничества двух стран", — считает аналитик.

По его словам, "несомненно, у Китая помимо России есть множество партнеров в развитии международного сотрудничества по мирному атому, но подписание столь крупного пакета соглашений свидетельствует о стремительном, прорывном развитии сотрудничества двух стран в этой области, сегодня можно сказать, что Россия стала самым крупным и важным международным партнером Китая в сфере развития мирного атома".

"Если готовить о китайской стороне, то данное сотрудничество с Россией по сооружению четырех новых энергоблоков с реакторами ВВЭР не только даст возможность получить больше чистой электроэнергии, но и повысить уровень технических возможностей КНР в развитии ядерных технологий мирного назначения", — добавил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что это также поможет Китаю расширить масштабы деятельности в сфере мирного использования атомной энергии, повысить свой уровень интернационализации и стандартизации в это области.

"Сотрудничество с Россией даст Китаю возможность расширить международный рынок для собственных ядерных технологий", — добавил китайский эксперт.

Важное значение для обеих сторон, по его мнению, имеет рамочный контракт по сотрудничеству в сооружении китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах (CFR-600), который позволит России и Китаю использовать преимущества применения собственных технологий и финансовых средств для совместных исследований и разработок высокотехнологичной продукции в сфере ядерной энергетики. Он добавил, что данный проект сыграет серьезную роль в развитии и повышении технического уровня в области мирного атома обеих стран.

"Это сотрудничество на самом деле прочно связало Китай и Россию в сфере ядерной энергетики, сформировало общность интересов, и дальнейшее углубление сотрудничества в данной области между двумя странами вполне очевидно", — заявил Чэнь Хунган.

Он особо подчеркнул, что "Россия в мире занимает лидирующее положение в сфере развития ядерных технологий, согласно последним данным, РФ имеет невероятно высокие показатели на международном рынке ядерной энергетики, к середине 2018 года страна подписала контракты и межправсоглашения на строительство по меньшей мере 35 энергоблоков, тем самым заняв 67% мирового рынка строительства АЭС".

Есть куда расти



"Темпы развития экономики Китая высоки, однако перед государством также стоит трудоемкая задача по защите окружающей среды и устойчивому научному развитию, поэтому потребность КНР в экологически чистых источниках энергии крайне высокая и срочная", — отметил эксперт.

Последние данные Всемирной ядерной ассоциации свидетельствуют, что на октябрь 2018 года в Китае (материковая часть) действуют почти 45 реакторов, еще 15 находятся в процессе строительства. Общая мощность всех реакторов КНР на сегодняшний день составляет 41,7 ГВт. Еще 4 реактора общей мощностью 3,8 ГВт работают на Тайване. Согласно государственному плану развития на 2014-2020 годы, Китай планирует достичь общей мощности в 58 ГВт.

В Китае в последние годы серьезно задумались над проблемами экологии, так как после бурного промышленного роста 1990-х и начала 2000-х, страна стала лидером по объему вредных выбросов в атмосферу, за что подверглась резкой критике во всем мире, помимо этого, экологическая обстановка в стране еще несколько лет назад была ужасающей.

Тем не менее, власти страны обещали вернуть ее жителям голубое небо, для чего разработали многочисленные программы по сокращению избыточных производственных мощностей, перемещению и модернизации предприятий, закрытию так называемых грязных производств, переходу с угольного на газовое отопление, развитию новых источников электроэнергии, также Китай, который раньше скупал мусор со всего мира, в этом году ввел запрет на импорт целого ряда наименований отходов, заявив об отказе и далее выполнять роль "всемирной свалки".

По всей стране активно строятся солнечные, ветряные, атомные электростанции, государство способствует переходу с традиционных на электромобили, на улицах городов появляется все больше автомобилей с зелеными номерами, а также станций для зарядки машин. Однако вне зависимости от крепости намерений и неограниченного финансирования, обеспечить электричеством и теплом страну с населением почти 1,4 миллиарда человек только лишь посредством экологически чистых источников в мгновение ока не получится.

Как сообщил Чэнь Хунган, "в целом, доля использования в Китае источников чистой энергии в настоящий момент в общих объемах энергопотребления довольно незначительна и составляет 12%". При этом, по его данным, на энергию, полученную от АЭС, приходятся вообще незначительные 3,6%, в результате чего Китай оказался на 25 строчке в списке 30 стран, активно развивающих ядерную энергетику.

Он подчеркнул, что "активное развитие ядерной энергетики на основе стабильности и безопасности является долгосрочной целью КНР, и эта сфера имеет крайне широкий рынок".