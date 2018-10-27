В Китае заработал новый энергоблок №4 Тяньваньской АЭС

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Построенный с участием России в КНР новый энергоблок №4 Тяньваньской АЭС начал работу и в субботу выдал первый ток в энергосистему Китая, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации Росатом группы компаний ASE.

"27 октября в 01:53 по московскому времени (06:53 по пекинскому времени) состоялся энергетический пуск блока №4 Тяньваньской АЭС", — говорится в сообщении.

В соответствии с полученным разрешением от китайского регулятора, реакторная установка ВВЭР-1000 энергоблока №4 была выведена на уровень мощности в 25%, после чего после необходимых испытаний блок подключили к энергосистеме. Все системы энергоблока отработали в штатном проектном режиме, отмечается в сообщении.

Далее предстоит проверить работу реакторной установки на уровне мощности в 200 МВт и провести динамические испытания на уровнях мощности в 50%, 75% и 100%. После успешного прохождения испытаний будут осуществлены демонстрационные испытания непрерывной работы энергоблока при номинальной нагрузке в течение 100 часов. По их завершению пройдет предварительная приемка энергоблока, что станет точкой отсчета двухгодичного гарантийного периода эксплуатации блока, указывается в сообщении.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №№1 и 2 состоялся в 2007 году. Энергопуск третьего блока состоялся в декабре 2017 года.