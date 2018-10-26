Росатом поможет Китаю с производством ядерного топлива для реактора CFR-600

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" поможет создать в Китае производство ядерного уран-плутониевого топлива для китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR-600, следует из текста российско-китайского межправсоглашения о сотрудничестве в строительстве этого реактора. Соглашение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно соглашению, вступившему в силу 8 октября этого года, правительства России и Китая окажут Росатому и Агентству по атомной энергии КНР содействие в области поставок Росатомом оборудования и оказания услуг, связанных с технической поддержкой таких поставок, "на этапе создания на территории Китайской Народной Республики производства тепловыделяющих сборок, состоящих из уранплутониевых топливных таблеток".

Реакторы на быстрых нейтронах, как планируется, должны сыграть значительную роль в развитии атомной энергетики КНР. В 2017 году Китай обратился к России с инициативой о сотрудничестве в сооружении на территории КНР демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Проект CFR-600 разрабатывает китайская сторона. В конце 2017 года Китай начал строительство этого реактора.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта CFR-600 Росатом будет задействован в части поставок конкретных элементов данного демонстрационного реактора, оказании услуг и поставок топлива.

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах. Кроме того, Россия обладает уникальной, единственной действующей в мире экспериментальной базой для проведения исследований в обоснование надежности и безопасности проектов "быстрых" реакторов.

В России также действует промышленное производство так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах БН-800, эксплуатируемого на энергоблоке №4 Белоярской АЭС.

РФ и Китай уже имеют опыт партнерства по реакторам на быстрых нейтронах: в Китайском институте атомной энергии с участием России ранее был построен и в 2010 году пущен реактор CEFR (The China Experimental Fast Reactor) — экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем тепловой мощностью 65 мегаватт и электрической мощностью 20 мегаватт.