Болгария планирует объявить новый тендер на строительство АЭС "Белене"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Болгария планирует до конца текущего года объявить новый тендер на строительство АЭС "Белене", сообщила журналистам министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

"До конца года будет объявлен тендер, а до конца октября будет подготовлена документация для тендера", — сказала Петкова.

Россия готова вернуться к проекту строительства в Болгарии АЭС "Белене" на рыночных условиях, если София примет решение о сооружении этой атомной станции, заявил президент РФ Владимир Путин в конце мая нынешнего года по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

История проекта "Белене"

В 2006 году российский "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") выиграл международный тендер на сооружение двух блоков АЭС "Белене". На станции планировалось установить российские реакторные установки ВВЭР-1000. В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект АЭС "Белене" был заморожен, но в 2010 году стороны подписали меморандум о создании проектной компании по строительству "Белене", которая удовлетворяла новым требованиям болгарского правительства.

В 2011 году "Атомстройэкспорт", который к тому времени уже понес существенные затраты на проектирование "Белене" и лицензирование проекта, подготовку площадки (в том числе демонтаж старых конструкций) и заказ оборудования длинного цикла изготовления, обратился с иском в международный арбитраж.

Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве в июне 2016 года вынес решение, по которому Национальная электрокомпания Болгарии (НЭК) должна была выплатить "Атомстройэкспорту" 601,6 миллиона евро в качестве компенсации за ущерб от срыва проекта АЭС "Белене". Судьи тогда отдельно указали, что вплоть до полного погашения всей суммы ущерба в пользу "Атомстройэкспорта" начисляется неустойка в 167 тысяч евро ежедневно. НЭК полностью выплатила компенсацию в начале декабря 2016 года.

В Болгарии обсуждается возможность строительства АЭС "Белене" на рыночных принципах. Сообщалось, что активы АЭС "Белене" предполагается выделить в самостоятельную компанию, которая будет предложена для приватизации.