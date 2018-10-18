Уганда ведет переговоры с Россией о строительстве АЭС

КАМПАЛА, 18 окт — РИА Новости. Уганда ведет переговоры с Россией о строительстве в этой африканской стране атомной электростанции, заявил в интервью РИА Новости угандийский президент Йовери Мусевени.

"Нам нужна атомная электростанция. Сейчас у нас есть электроэнергия от (ГЭС — ред.) Нила, но это не так много, она будет исчерпана", — сказал он.

По словам Мусевени, шансы российских компаний получить контракт на строительство АЭС в Уганде "очень высокие". "Мы уже ведем с ними переговоры", — отметил он.

В июне прошлого года Россия подписала с Угандой меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.

Уганда — государство в Восточной Африке с населением около 33,4 миллиона человек. Она богата многими видами полезных ископаемых: в стране имеются месторождения меди, золота, олова, урана, магнетитовых, колумбито-танталовых, хромовых руд, вольфрама, ниобия, циркония, бериллия, запасы апатитов (крупнейшие в Восточной Африке), строительного сырья, значителен гидроэнергетический потенциал. На западе Уганды обнаружены месторождения природного газа, а также нефти, запасы которой, по последним данным, составляют от 6 до 8 миллиардов баррелей.