Лихачев: контракт на строительство АЭС в Узбекистане могут подписать весной

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС уже весной 2019 года, заявил РИА Новости глава Росатома Алексей Лихачев.

"Исторической победой будет, если весной", — сказал он.

В сентябре нынешнего года Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Проект предполагает строительство двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, которые относятся к инновационному поколению 3+, имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивают повышенную безопасность при эксплуатации и полностью соответствуют всем требованиям МАГАТЭ.

Президент России Владимир Путин в ходе начинающегося в четверг государственного визита в Узбекистан совместно с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиеёвым дадут старт проекту строительства этой АЭС.