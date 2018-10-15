Атомный ледокол "Лидер" обойдется бюджету в 99 миллиардов рублей, пишут СМИ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Стоимость атомного ледокола "Лидер" без НДС и дополнительных расходов оценивается в 98,6 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад главы "Росатома" Алексея Лихачева в правительство от 3 октября.

Всего планируется построить три таких ледокола на верфи "Звезда" на Дальнем Востоке. Контракт на первое судно должен быть подписан не позднее декабря 2019 года, закладка произойти не позднее февраля 2020 года, а сдача — в 2027 году, строительство будет целиком осуществлено на средства бюджета, такая позиция, по данным издания, была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Закладка следующих двух ледоколов планируется на 2023 год, источники их финансирования не определены.

Но даже для первого "Лидера" бюджетное финансирование предполагается только с 2020 года. Чтобы успеть с закладкой, "Роснефть" (ключевой участник консорциума верфи "Звезда") даст аванс верфи на 3,5 миллиарда рублей без НДС на нулевой этап рабочей конструкторской документации ледокола. Об этом говорится в совместном письме вице-премьера Юрия Борисова и главы "Роснефти" Игоря Сечина от 6 сентября, копия которого есть у газеты. Аванс позднее будет возмещен верфи из бюджета. Как отмечается в письме, привлечение заемных средств на головной ледокол "невозможно вследствие высоких строительных и рыночных рисков".

Лихачев в докладе уточняет, что стоимость ледокола в размере 98,6 миллиарда рублей не включает банковскую гарантию, страхование на период строительства и ядерное топливо для первой загрузки, средства на это Минфин, Минэкономразвития и "Росатом" должны найти уже к ноябрю. К декабрю нужно решить, строить ли ледокол с обычной (20%) или нулевой ставкой НДС.

Также к декабрю "Роснефть", "Звезда", "Росатом" и Минпромторг должны проработать существенные и сценарные условия финансирования госконтракта, распределение денег по годам, а также перечень основных соисполнителей, пишет издание. Наконец, в феврале 2019 года "Росатом" и ведомства должны внести предложения по внесению поправок к бюджету с 2020 года с учетом постройки "Лидера". Стоимость ледокола может корректироваться по аналогии с Крымским мостом (по инфляции).

Минпромторг, по данным газеты, должен выделить 950 миллионов рублей в 2018-2020 годах на разработку системы электродвижения ледокола. В министерстве уточнили газете, что конкурс на соответствующие опытно-конструкторские работы будет объявлен в октябре в рамках госпрограммы по развитию судостроения, исполнение работ — 2020 год. В "Роснефти", Минэкономразвития и Минфине не ответили на запрос издания.