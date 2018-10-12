Путин пошутил, что Россия строит белорусскую АЭС себе в ущерб

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил, что Россия строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб.
"Себе в ущерб делаем. Вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим", — сказал с улыбкой Путин, выступая на Пятом форуме регионов России и Белоруссии.
При этом он отметил преимущества сооружения этого крупного проекта.
"Но это, безусловно, улучшит ситуацию с электроснабжением, с экономикой республики, создаст и дополнительные экспортные возможности", — заявил российский лидер.
Путин подчеркнул, что первый энергоблок АЭС в соответствии с графиком будет запущен в конце 2019 года, а вся станция будет введена в эксплуатацию в 2020 году.
Президент РФ обратил внимание, что в республике предусмотрено также сооружение Центра ядерной науки и технологий.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства я
Российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. Погашение основного долга начнется после ввода АЭС в эксплуатацию.