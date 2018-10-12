Росатом ждет от Египта разрешений на работы на месте будущей АЭС

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группа компаний ASE ожидает от египетской стороны разрешений на начало работ подготовительного периода на площадке строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", сообщил РИА Новости вице-президент группы ASE — директор проекта по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" Григорий Соснин.

"На данный момент мы находимся на этапе лицензирования и работ подготовительного периода. Мы ожидаем получения необходимых разрешений на проведение указанных работ на площадке: выполнение земляных работ и подготовку котлована под будущий фундамент АЭС, сооружение временных подъездных путей и коммуникаций, сооружение строительно-монтажной базы, которая будет обеспечивать строительство АЭС в будущем", — сказал Соснин.

В рамках подготовки к получению лицензии на строительство атомной станции проектный институт "Атомпроект" (Санкт-Петербург, входит в контур группы ASE) подготовил и передал египетскому заказчику – Управлению по атомным электростанциям (NPPA) полный объём проектной документации на получение "ядерной лицензии", то есть разрешения на сооружение АЭС, сообщил Соснин.

"Сейчас идет работа над устранением замечаний. Рассчитываем, что уже в начале 2019 года указанный пакет документов будет направлен египетскому органу атомного надзора – Управлению ядерного и радиологического регулирования (ENRRA), а сама лицензия будет получена в сроки, согласованные сторонами. После этого станет возможным переход к одной из важнейших вех в реализации проекта – так называемому "первому бетону", или иными словами, заложению фундамента будущей АЭС", — отметил собеседник агентства.

Что касается изыскательских работ, то по самой площадке изыскания ранее были выполнены в объёме, необходимом для подготовки проектной документации, которая была передана заказчику в начале лета нынешнего года, добавил Соснин. В частности, полностью завершены изыскания на наземной части строительной площадки.

"Сейчас продолжаются работы в акватории Средиземного моря (к примеру, морское бурение и метеорологические исследования), а также в 5-30 километровой зоне за пределами площадки. Далее изыскания продолжатся для подготовки рабочей документации", — отметил Соснин.

АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.