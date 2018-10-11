ПАСЕ призвала Минск не выдавать лицензию БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 11 окт — РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге в четверг приняла резолюцию "Ядерная защита и безопасность в Европе", которая призывает регулятор атомной энергетики Белоруссии не выдавать лицензию строящейся БелАЭС, пока не будут реализованы международные требования ядерной безопасности, сообщил председатель комиссии по вопросам энергетики парламента Литвы Виргилиюс Подерис.
Председатель литовской делегации Альгирдас Буткявичюс, участвовавшей в парламентской сессии в ПАСЕ, отметил, что за резолюцию проголосовало 99 парламентариев, против — 18 депутатов, 8 парламентариев воздержались.
БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области Белоруссии, в 50 километрах от Вильнюса, она будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитрно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.