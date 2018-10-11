ПАСЕ призвала Минск не выдавать лицензию БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 11 окт — РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге в четверг приняла резолюцию "Ядерная защита и безопасность в Европе", которая призывает регулятор атомной энергетики Белоруссии не выдавать лицензию строящейся БелАЭС, пока не будут реализованы международные требования ядерной безопасности, сообщил председатель комиссии по вопросам энергетики парламента Литвы Виргилиюс Подерис.

"В документе звучит призыв к ответственным за ядерную безопасность инстанциям Белоруссии не выдавать лицензию Белорусской атомной станции до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность объекта при землетрясении, не усилены защита реакторов от катастрофы тяжелого транспортного самолета, не составлены договоренности с соседними старнами по управлению ЧС, в том числе с Литвой, а также не реализованы международные требования ядерной безопасности", — говорится в распространенном релизе Подериса.

Председатель литовской делегации Альгирдас Буткявичюс, участвовавшей в парламентской сессии в ПАСЕ, отметил, что за резолюцию проголосовало 99 парламентариев, против — 18 депутатов, 8 парламентариев воздержались.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Кроме того, был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. Белоруссия, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области Белоруссии, в 50 километрах от Вильнюса, она будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитрно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.