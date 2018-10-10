РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Проектная компания готовится запустить первый блок АЭС "Аккую" в 2023 году

0100
© РИА Новости / Елена ПалажченкоСтроительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции. Архивное фотоСтроительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Палажченко

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Проектная компания АО "Аккую Нуклеар", которая ведет строительство АЭС "Аккую" на юге Турции по проекту Росатома, ставит перед собой амбициозную задачу — запустить первый блок АЭС в 2023 году, заявил РИА Новостей генеральный директор компании Юрий Галанчук.

Председатель Совета директоров компании Аккую Нуклеар, первый заместитель генерального директора Русатом Энерго Интернешнл Антон Дедусенко
© Фото : предоставлено пресс-службой АО АККУЮ НУКЛЕАР
Дедусенко: переговоры с потенциальными инвесторами АЭС "Аккую" продолжаются
Церемония начала строительства с участием России энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась в апреле. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.

"В конце марта 2018 года мы получили от Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую" и за прошедшие полгода многое успели сделать… По межправительственному соглашению, в рамках которого осуществляется проект сооружения АЭС "Аккую", сдача первого блока АЭС должна состояться не позднее, чем через 7 лет после выдачи Турцией всех разрешительных документов на строительство. Вместе с этим, перед нами стоит амбициозная задача – осуществить физический пуск первого блока АЭС уже в 2023 году, приурочив событие к столетию Турецкой Республики согласно пожеланию наших турецких партнеров", — сказал собеседник агентства

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото
© AFP 2018 / Veli Gurgah
"Росэнергоатом" займется сервисным обслуживанием АЭС "Аккую" в Турции
Он отметил, что проектная компания делает все возможное, чтобы завершить сооружение первого блока к этому сроку, "при этом, как и всегда, соблюдение норм безопасности остается определяющим приоритетом".

"На 80% выполнены работы по водоотводящим каналам по периметру площадки. Уже в этом году мы сдадим в эксплуатацию причал "Восточный": в ноябре планируем завершить строительные работы, и в декабре ввести его в эксплуатацию в виде, готовом к приему грузов. Именно сюда будет приходить все основное оборудование для монтажа. Заканчивается отделка зданий таможенного комплекса, пограничного пункта, уже готова система пожаротушения с запасом воды. Сейчас занимаемся благоустройством, и через 1,5 месяца эти объекты будут полностью закончены", — сказал Галанчук.

По его словам, также идет работа по подготовке к сооружению остальных блоков: пакет лицензионных документов на второй энергоблок уже передан надзорному органу, идет рассмотрение документов. "C учетом того, что все энергоблоки будущей АЭС будут сооружаться на основе аналогичного технического решения – современного реактора ВВЭР 1200 поколения 3+, мы можем рассчитывать, что рассмотрение документов и выдача лицензии на сооружение блока №2 займет меньше времени в сравнении с первым. При подготовке пакета документов учтены уроки и опыт подготовки первого лицензионного пакета", — заявил собеседник агентства.

Макет АЭС Аккую в Турции. Архивное фото
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Кипр обеспокоен планами строительства АЭС "Аккую" в Турции
Он отметил, что проект вступил в стадию активного строительства всего полгода назад, и с началом работ по сооружению АЭС стала активно развиваться и местная социальная инфраструктура. "Появилось много новых магазинов, с полной нагрузкой заработали отели в округе. Так, если соседний отель в прошлом году летом стоял пустой, то сейчас летом и осенью там буквально нет свободных мест, и в этом месяце он продлил свою работу. Вся социальная инфраструктура с приходом квалифицированного персонала в регион будет развиваться", — сказал Галанчук.

Он назвал многонациональным коллектив строителей АЭС. "Сейчас 85% работающих на площадке — турецкие граждане. Сооружение атомной электростанции придает импульс развитию бизнеса в регионе за счет создаваемого потенциала рынка и заказов для местных предприятий. Кроме того, наличие в регионе такого высокотехнологичного предприятия становится стимулом "личного роста" для местной молодежи, поскольку для работы на АЭС, как и на предприятиях цепочки поставщиков, требуются специалисты с более высоким уровнем знаний и профессиональной подготовки", — отметил собеседник агентства.

Нововоронежская АЭС
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Студенты НИЯУ МИФИ из Турции пройдут практику на базе Нововоронежской АЭС
По его словам, в марте этого года в России, в НИЯУ МИФИ состоялся первый выпуск турецких студентов-атомщиков — 35 человек успешно завершили обучение по специальности "Атомные станции, проектирование, эксплуатация и инжиниринг" и получили дипломы о высшем образовании.

"Все они приняты на работу в нашу проектную компанию. Кроме того, более чем с 200 турецкими студентами, получающими сейчас образование в сфере атомной энергетики в лучших российских вузах, заключены договоры об их последующей работе на АЭС. Планируется, что в регионе будут открываться новые и развиваться существующие образовательные учреждения, от школ до вузов. И мы очень рассчитываем, что состав сотрудников "Аккую Нуклеар" будет пополняться различными специалистами из числа местных жителей", — добавил он.

Дрова для атомных печей
© РИА Новости, Инфографика
Дрова для атомных печей

Комментировать
Ядерные технологии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена