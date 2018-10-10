Проектная компания готовится запустить первый блок АЭС "Аккую" в 2023 году

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Проектная компания АО "Аккую Нуклеар", которая ведет строительство АЭС "Аккую" на юге Турции по проекту Росатома, ставит перед собой амбициозную задачу — запустить первый блок АЭС в 2023 году, заявил РИА Новостей генеральный директор компании Юрий Галанчук.
"В конце марта 2018 года мы получили от Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую" и за прошедшие полгода многое успели сделать… По межправительственному соглашению, в рамках которого осуществляется проект сооружения АЭС "Аккую", сдача первого блока АЭС должна состояться не позднее, чем через 7 лет после выдачи Турцией всех разрешительных документов на строительство. Вместе с этим, перед нами стоит амбициозная задача – осуществить физический пуск первого блока АЭС уже в 2023 году, приурочив событие к столетию Турецкой Республики согласно пожеланию наших турецких партнеров", — сказал собеседник агентства
"На 80% выполнены работы по водоотводящим каналам по периметру площадки. Уже в этом году мы сдадим в эксплуатацию причал "Восточный": в ноябре планируем завершить строительные работы, и в декабре ввести его в эксплуатацию в виде, готовом к приему грузов. Именно сюда будет приходить все основное оборудование для монтажа. Заканчивается отделка зданий таможенного комплекса, пограничного пункта, уже готова система пожаротушения с запасом воды. Сейчас занимаемся благоустройством, и через 1,5 месяца эти объекты будут полностью закончены", — сказал Галанчук.
По его словам, также идет работа по подготовке к сооружению остальных блоков: пакет лицензионных документов на второй энергоблок уже передан надзорному органу, идет рассмотрение документов. "C учетом того, что все энергоблоки будущей АЭС будут сооружаться на основе аналогичного технического решения – современного реактора ВВЭР 1200 поколения 3+, мы можем рассчитывать, что рассмотрение документов и выдача лицензии на сооружение блока №2 займет меньше времени в сравнении с первым. При подготовке пакета документов учтены уроки и опыт подготовки первого лицензионного пакета", — заявил собеседник агентства.
Он назвал многонациональным коллектив строителей АЭС. "Сейчас 85% работающих на площадке — турецкие граждане. Сооружение атомной электростанции придает импульс развитию бизнеса в регионе за счет создаваемого потенциала рынка и заказов для местных предприятий. Кроме того, наличие в регионе такого высокотехнологичного предприятия становится стимулом "личного роста" для местной молодежи, поскольку для работы на АЭС, как и на предприятиях цепочки поставщиков, требуются специалисты с более высоким уровнем знаний и профессиональной подготовки", — отметил собеседник агентства.
"Все они приняты на работу в нашу проектную компанию. Кроме того, более чем с 200 турецкими студентами, получающими сейчас образование в сфере атомной энергетики в лучших российских вузах, заключены договоры об их последующей работе на АЭС. Планируется, что в регионе будут открываться новые и развиваться существующие образовательные учреждения, от школ до вузов. И мы очень рассчитываем, что состав сотрудников "Аккую Нуклеар" будет пополняться различными специалистами из числа местных жителей", — добавил он.