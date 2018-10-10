Проектная компания готовится запустить первый блок АЭС "Аккую" в 2023 году

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Проектная компания АО "Аккую Нуклеар", которая ведет строительство АЭС "Аккую" на юге Турции по проекту Росатома, ставит перед собой амбициозную задачу — запустить первый блок АЭС в 2023 году, заявил РИА Новостей генеральный директор компании Юрий Галанчук.

Церемония начала строительства с участием России энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась в апреле. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.

"В конце марта 2018 года мы получили от Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую" и за прошедшие полгода многое успели сделать… По межправительственному соглашению, в рамках которого осуществляется проект сооружения АЭС "Аккую", сдача первого блока АЭС должна состояться не позднее, чем через 7 лет после выдачи Турцией всех разрешительных документов на строительство. Вместе с этим, перед нами стоит амбициозная задача – осуществить физический пуск первого блока АЭС уже в 2023 году, приурочив событие к столетию Турецкой Республики согласно пожеланию наших турецких партнеров", — сказал собеседник агентства

Он отметил, что проектная компания делает все возможное, чтобы завершить сооружение первого блока к этому сроку, "при этом, как и всегда, соблюдение норм безопасности остается определяющим приоритетом".

"На 80% выполнены работы по водоотводящим каналам по периметру площадки. Уже в этом году мы сдадим в эксплуатацию причал "Восточный": в ноябре планируем завершить строительные работы, и в декабре ввести его в эксплуатацию в виде, готовом к приему грузов. Именно сюда будет приходить все основное оборудование для монтажа. Заканчивается отделка зданий таможенного комплекса, пограничного пункта, уже готова система пожаротушения с запасом воды. Сейчас занимаемся благоустройством, и через 1,5 месяца эти объекты будут полностью закончены", — сказал Галанчук.

По его словам, также идет работа по подготовке к сооружению остальных блоков: пакет лицензионных документов на второй энергоблок уже передан надзорному органу, идет рассмотрение документов. "C учетом того, что все энергоблоки будущей АЭС будут сооружаться на основе аналогичного технического решения – современного реактора ВВЭР 1200 поколения 3+, мы можем рассчитывать, что рассмотрение документов и выдача лицензии на сооружение блока №2 займет меньше времени в сравнении с первым. При подготовке пакета документов учтены уроки и опыт подготовки первого лицензионного пакета", — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что проект вступил в стадию активного строительства всего полгода назад, и с началом работ по сооружению АЭС стала активно развиваться и местная социальная инфраструктура. "Появилось много новых магазинов, с полной нагрузкой заработали отели в округе. Так, если соседний отель в прошлом году летом стоял пустой, то сейчас летом и осенью там буквально нет свободных мест, и в этом месяце он продлил свою работу. Вся социальная инфраструктура с приходом квалифицированного персонала в регион будет развиваться", — сказал Галанчук.

Он назвал многонациональным коллектив строителей АЭС. "Сейчас 85% работающих на площадке — турецкие граждане. Сооружение атомной электростанции придает импульс развитию бизнеса в регионе за счет создаваемого потенциала рынка и заказов для местных предприятий. Кроме того, наличие в регионе такого высокотехнологичного предприятия становится стимулом "личного роста" для местной молодежи, поскольку для работы на АЭС, как и на предприятиях цепочки поставщиков, требуются специалисты с более высоким уровнем знаний и профессиональной подготовки", — отметил собеседник агентства.

По его словам, в марте этого года в России, в НИЯУ МИФИ состоялся первый выпуск турецких студентов-атомщиков — 35 человек успешно завершили обучение по специальности "Атомные станции, проектирование, эксплуатация и инжиниринг" и получили дипломы о высшем образовании.

"Все они приняты на работу в нашу проектную компанию. Кроме того, более чем с 200 турецкими студентами, получающими сейчас образование в сфере атомной энергетики в лучших российских вузах, заключены договоры об их последующей работе на АЭС. Планируется, что в регионе будут открываться новые и развиваться существующие образовательные учреждения, от школ до вузов. И мы очень рассчитываем, что состав сотрудников "Аккую Нуклеар" будет пополняться различными специалистами из числа местных жителей", — добавил он.