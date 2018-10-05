"Росатом" построит в Индии шесть блоков АЭС на новой площадке

ДЕЛИ/МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия в пятницу договорились с Индией о строительстве в этой стране шести энергоблоков АЭС российского дизайна на новой площадке, сообщает "Росатом".

Документ о сотрудничестве в новых проектах в сфере атомной энергетики подписан на полях 19-го российско-индийского саммита в Нью-Дели. Подписи поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Комиссии по атомной энергии Индии Камлеш Вьяс.

"Стороны намерены, в частности, развивать проект сооружения в Индии шести энергоблоков АЭС российского дизайна на новой площадке, расширять сотрудничество в третьих странах и взаимодействие по новым перспективным направлениям в ядерной энергетике, помимо сооружения АЭС", — говорится в сообщении.

Согласно документу, для проекта АЭС на новой площадке российская сторона предложит референтный эволюционный дизайн ВВЭР поколения "3+" и намерена увеличивать уровень локализации в Индии.

"Мы удовлетворены нашим стратегическим сотрудничеством с Индией, где в настоящее время ведется сооружение блоков АЭС "Куданкулам" по российскому дизайну. Рассчитываем на получение в ближайшее время заказа на такое же серийное сооружение наших блоков на новой площадке на территории Индии", — отметил Лихачев, слова которого цитируются в сообщении.

По словам главы Росатома, проект новых блоков АЭС позволит существенно расширить объемы локализации производства оборудования для АЭС в рамках политики "Делай в Индии", а также оптимизировать сроки и стоимость реализации проектов. "Кроме того, Индия является для нас надежным партнером, с которым мы уже реализуем проекты в третьих странах, и мы планируем расширять это сотрудничество", — добавил Лихачев.

Площадка для новых блоков АЭС не называется, но ранее сообщалось, что она может быть расположена в индийском штате Андхра-Прадеш.

Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции.

В настоящее время "Росатом" развернул полномасштабные работы по строительству второй очереди (энергоблоков 3 и 4) АЭС "Куданкулам", идет подготовка к началу возведения третьей очереди (блоки 5 и 6) этой АЭС.

Сейчас на площадке третьей очереди станции идут подготовительные работы. Планируемые даты заливки "первого бетона" (фактического начала строительства) энергоблоков №№5 и 6 – 2019 и 2020 годы соответственно.