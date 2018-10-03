Росатом пригласил Сербию в проект самого мощного научного реактора МБИР

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев пригласил специалистов из Сербии принять участие в проекте самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, который будет построен в России.

"Пользуясь случаем, хочу сказать господину (министру без портфеля, отвечает за развитие сектора инноваций и технологий в Сербии Ненаду — ред.) Поповичу, что мы приглашаем его с огромным удовольствием в наш международный проект "быстрого" исследовательского реактора — проект МБИР", — сказал Лихачев в среду на сессии "Атомная энергетика − основа глобального партнерства и современного развития" в рамках проходящей в Москве Российской энергетической недели.

"Думаю, что сербские ученые вполне могут внести солидный вклад в эту работу", — добавил глава Росатома.

Попович, в свою очередь, отметил, что, хотя в Сербии действует мораторий на строительство АЭС, но нет моратория на исследования в области атомной энергии. "Думаю, мы с Росатомом вернемся на этот рынок, особенно это касается исследований. Будем развивать ядерную медицину, а также использование атомных технологий в агропромышленной отрасли", — сказал министр.

Реактор МБИР мощностью 150 МВт строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область). Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла.

При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз. На базе МБИР будет создан международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты.

Считается, что создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Эксплуатацию реактора МБИР планируется начать после 20