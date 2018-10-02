Новейшее российское ядерное "топливо будущего" готово к эксплуатации

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Результаты многочисленных испытаний смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива для реакторов на быстрых нейтронах уже сейчас достаточны для начала его эксплуатации, заявил научный руководитель проекта "Прорыв" госкорпорации "Росатом", научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля Евгений Адамов.

Он пояснил, что достигнутого уровня достаточно для начала эксплуатации опытно-демонстрационного реактора.

"Мы рассчитываем, что на будущий год начнутся активные работы по сооружению реактора. А пока заканчивается сооружение завода по производству смешанного топлива", — заявил Адамов, выступая на пятой международной научно-технической конференции "Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики".

"Прорыв" — один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. Он предусматривает создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. По мнению специалистов, практическое использование результатов проекта укрепит лидерство России на мировом рынке ядерных технологий.

Планируется построить на площадке предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" (Северск, Томская область) опытно-демонстрационный энергокомплекс, в состав которого войдут реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для этого реактора, а также комплекс по переработке отработавшего топлива.

Смешанное нитридное уран-плутониевое топливо для реакторов на быстрых нейтронах имеет рядом преимуществ, среди которых — высокая степень выгорания в реакторах, большая теплопроводность и совместимость с жидкометаллическим теплоносителем.