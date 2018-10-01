МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Специалисты в Мурманске приступили к загрузке ядерного топлива во второй реактор российского плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов", сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

Загрузка ядерного топлива в реактор №1 началась 25 июля.

"Загрузка топлива в реактор №2 продлится ориентировочно пять суток, ее выполнят специалисты "Балтийского завода", – сообщил директор филиала "Росэнергоатома" "Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций" Виталий Трутнев, слова которого цитируются в сообщении.

В 2019 году плавучий атомный энергоблок будет отбуксирован в морской порт города Певека на Чукотке, где будет работать в составе первой российской плавучей атомной теплоэлектростанции.