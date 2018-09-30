На Тяньваньской АЭС запустили новый реактор, построенный с участием России

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Китае в воскресенье состоялся успешный пуск реактора нового энергоблока №4 Тяньваньской АЭС, построенного с участием России, сообщила пресс-служба группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом").

"Тридцатого сентября 2018 года в 9 часов 27 минут (по Москве) реакторная установка энергоблока №4 Тяньваньской АЭС (ТАЭС) выведена на минимально контролируемый уровень мощности", — говорится в сообщении.

В таких случаях атомщики образно говорят, что реакторная установка "начинает жить".

Процесс физического пуска энергоблока №4 Тяньваньской АЭС начался 25 августа нынешнего года, когда после проведения всех подготовительных работ началась загрузка ядерного топлива. Всего в реактор ВВЭР-1000 нового блока было установлено 163 тепловыделяющие сборки.

"Загрузка топлива была завершена досрочно, и после получения всех необходимых разрешений энергоблок №4 Тяньваньской АЭС был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Началась управляемая цепная реакция, системы контроля зафиксировали появление первых нейтронов. Далее начинается этап энергетического пуска с подключением энергоблока к энергосистеме Китая", — сообщил вице-президент по проектам в Китае инжиниринговой компании "АСЭ" Алексей Банник, слова которого цитируются в сообщении.

​Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первой очереди Тяньваньской АЭС (1 и 2 энергоблоки) состоялся в 2007 году. Ежегодно первая очередь Тяньваньской АЭС вырабатывает свыше 15 миллиардов кВт/час электроэнергии. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока №4 Тяньваньской АЭС запланировано на 2019 год.