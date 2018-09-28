Ядерное топливо загрузят в реактор плавучей АЭС "Академик Ломоносов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Специалисты начали загрузку ядерного топлива в реакторную установку левого борта плавучего энергоблока (ПЭБ) проекта 20870 "Академик Ломоносов", сообщает Балтийский завод.

"АО "Балтийский завод" получил разрешение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и начал загрузку ядерного топлива в реакторную установку левого борта плавучего атомного энергоблока проекта 20870 "Академик Ломоносов". Всего в реактор предстоит загрузить 121 тепловыделяющую сборку", — говорится в сообщении.

В реактор правого борта ПЭБ ядерное топливо уже загружено, специалисты начали проверки систем, а затем начнутся испытания реактора на "холодной воде" и подготовка к физическому пуску. Отмечается, что загрузка ведется специалистами цеха спецэнергетики АО "Балтийский завод" под научным руководством представителей НИЦ "Курчатовский институт" и техническим руководством представителей АО "ОКБМ имени И.И. Африкантова". На мероприятиях задействовано более 40 специалистов Балтийского завода.

Ранее сообщалось, что мероприятия по загрузке топлива в реакторы ПЭБ были перенесены из Петербурга в Мурманск на базу ФГУП "Атомфлот", куда энергоблок был доставлен 19 мая. Загрузка ядерного топлива в реакторы на ПЭБ "Академик Ломоносов" началась 25 июля.

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" проекта 20870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Энергоблок предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы в открытом море. Ввести энергоблок в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

Энергоблок оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям МАГАТЭ и не будут нести угроз окружающей среде. Росатом уже работает над вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше предшественника. Его хотят оснастить двумя реакторами типа RITM-200M мощностью 50 МВт каждый.