В Bellona одобрили прозрачность Росатома в проекте плавучей атомной станции

МУРМАНСК, 26 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" демонстрирует прозрачность в отношении реализации проекта по созданию плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), заявил журналистам генеральный менеджер международной экологической организации Bellona Foundation Нильс Бемер.
"Это наш первый визит на борт плавучего энергоблока. Нас волнуют все вопросы, связанные с действиями в отношении плавучей атомной теплоэлектростанции. Топливо еще не до конца загружено (в реакторы), и в первую очередь нас будет волновать процесс загрузки и последующего пуска реакторов", — сказал Бемер.
По его словам, для Bellona еще один повод для беспокойства — буксировка плавучего энергоблока в Певек и последующая работа ПАТЭС на Дальнем Востоке, возможные риски, связанные с ядерной радиационной безопасностью.
"Но это не отменяет того, что мы будем пристально следить за тем, как развивается работа. Сейчас мы получили общее представление о работе на плавучем энергоблоке. Надеемся, что узнаем ещё больше, когда заработают реакторы", — добавил он.
Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Энергоблок предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. Ввести ПАТЭС в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.
ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не будут нести угроз окружающей среде.