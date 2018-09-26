В Bellona одобрили прозрачность Росатома в проекте плавучей атомной станции

МУРМАНСК, 26 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" демонстрирует прозрачность в отношении реализации проекта по созданию плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), заявил журналистам генеральный менеджер международной экологической организации Bellona Foundation Нильс Бемер.

В среду представители Bellona в рамках технического тура, организованного Росатомом, посетили место стоянки плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" в Мурманске.

"Это наш первый визит на борт плавучего энергоблока. Нас волнуют все вопросы, связанные с действиями в отношении плавучей атомной теплоэлектростанции. Топливо еще не до конца загружено (в реакторы), и в первую очередь нас будет волновать процесс загрузки и последующего пуска реакторов", — сказал Бемер.

По его словам, для Bellona еще один повод для беспокойства — буксировка плавучего энергоблока в Певек и последующая работа ПАТЭС на Дальнем Востоке, возможные риски, связанные с ядерной радиационной безопасностью.

"С другой стороны, для нас важно, что Росатом демонстрирует политику прозрачности и приглашает на борт всех желающих", — отметил Бемер.

"Но это не отменяет того, что мы будем пристально следить за тем, как развивается работа. Сейчас мы получили общее представление о работе на плавучем энергоблоке. Надеемся, что узнаем ещё больше, когда заработают реакторы", — добавил он.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Энергоблок предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. Ввести ПАТЭС в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

Энергоблок оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек. Загрузка ядерного топлива в реакторы энергоблока началась летом нынешнего года в Мурманске.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не будут нести угроз окружающей среде.