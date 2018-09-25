В "Росатоме" рассказали о планах по увеличению выручки в этом году

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в нынешнем году нарастить свою выручку в области новых продуктов до 200 миллиардов рублей, заявил первый замгендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров журналистам на форуме NDExpo-2018.

"В этом году мы рассчитываем, что выручка по новым продуктам у нас достигнет 200 миллиардов рублей консолидированно по госкорпорации — это только то, что мы продаем на внешние рынки", — сказал Комаров.

По итогам 2017 года этот показатель составил 170,9 миллиардов рублей.

Стратегия "Росатома" направлена на диверсификацию бизнеса госкорпорации путем выпуска новой, "неядерной", продукции. "Росатом" ставит своей целью довести к 2030 году объем выручки от новых продуктов до уровня не менее 30% от совокупной выручки.