Росатом планирует провести конкурс технологических проектов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность проведения нового конкурса по отбору технологических решений, которые помогут в решении задач, стоящих перед атомной отраслью, заявил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров на пленарном заседании форума NDExpo-2018.

Комаров напомнил, что ранее Росатом совместно с фондом "Сколково" провел конкурс "Вектор" по отбору стартап-проектов, которые могут быть поддержаны новым корпоративным венчурным фондом госкорпорации. Целю конкурса было развитие инновационной среды за счет увеличения числа высокотехнологичных проектов, представляющих интерес для венчурных инвестиций Росатома, а также для развития новых высокотехнологичных рынков на основе потенциала атомной отрасли

На конкурс было подано свыше тысячи заявок по таким направлениям, как цифровые решения, робототехника, композитные материалы и другие.

"Это была очень интересная пища для размышления. Сейчас мы думаем над тем, чтобы сделать еще более узкий конкурс и вынести на него список интересных для нас технических, абсолютно прикладных вопросов, имеющих отношение к нашей повседневной работе, но пока не имеющих решения", — сказал Комаров.