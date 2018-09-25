Росатом планирует провести конкурс технологических проектов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность проведения нового конкурса по отбору технологических решений, которые помогут в решении задач, стоящих перед атомной отраслью, заявил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров на пленарном заседании форума NDExpo-2018.
На конкурс было подано свыше тысячи заявок по таким направлениям, как цифровые решения, робототехника, композитные материалы и другие.
"Это была очень интересная пища для размышления. Сейчас мы думаем над тем, чтобы сделать еще более узкий конкурс и вынести на него список интересных для нас технических, абсолютно прикладных вопросов, имеющих отношение к нашей повседневной работе, но пока не имеющих решения", — сказал Комаров.