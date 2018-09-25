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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Москве открывается пятый международный форум Росатома NDExpo

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии РосатомЛоготип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пятый ежегодный международный форум NDExpo, проходящий под эгидой госкорпорации "Росатом", открывается во вторник в Москве на площадке технопарка "Сколково". Главной темой форума станет "Глобальное технологическое лидерство: прорывные технологии и скорость изменений".

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава "Росатома" обсудил с Перри вопросы ядерного нераспространения
Стратегический информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

Деловую программу NDExpo-2018 откроет пленарная дискуссия, на которой обсудят, что определяет прорывную технологию, какие факторы и изменения определяют успешность внедрения прорывной технологии, как скорость изменения технологического уклада влияет на стратегию крупных компаний по развитию прорывных технологий.

На форуме будет также обсуждаться опыт внедрения цифровых технологий, благодаря которым в атомной энергетике удалось оптимизировать многие процессы. Этой теме посвящена панельная дискуссия "Начни цифровую энергетику с себя", организатором которой выступит компания АО "Русатом — Автоматизированные системы управления".

В деловой программе NDExpo-2018 — панельная дискуссия "Умный город" — унифицированное пакетное решение или индивидуальный путь эволюции каждого города", организованная компанией Росатома АО "ОТЭК". Участникам будет предложено посмотреть на "умный" город как на экономически целесообразный продукт — каким он должен быть с точки зрения заказчика, поставщика продукции и услуг, городского жителя, каким образом формироваться, и кто может стать источником первоначальных инвестиций.

Также на форуме состоится круглый стол, посвященный общепризнанным практикам (good practice, система GxP) в ядерной медицине — от проектирования производства, лабораторных и клинических исследований до фармакологического надзора. Участники мероприятия, организуемого компанией Росатома АО "Русатом Хэлскэа", обсудят особенности и применимость этих практик в реальном секторе.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
© Виталий Белоусов
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Глава РАН привел Росатом в качестве примера того, как бороться с лженаукой

Кроме того, в рамках деловой программы топливная компания Росатома ТВЭЛ проведет презентацию систем накопления энергии новых типов для компаний, использующих на производственных площадках логистический электротранспорт. В рамках мероприятия планируется обсудить операционную эффективность и безопасность внутриплощадочного электротранспорта, ознакомить участников с особенностями и преимуществами систем накопления энергии новых типов и обменяться опытом внедрения и эксплуатации накопителей энергии.

На форуме состоятся презентации проектов, реализуемых Росатомом в целях развития инновационной среды: "Вектор" (конкурс стартап-проектов по таким высокотехнологичным направлениям, как аддитивные технологии, робототехника, композитные материалы, цифровые платформы, накопители энергии, чистая вода и др.); "ТеМП" (Турнир молодых профессионалов"); "Бизнес-мастерская" (программа развития бизнес-компетенций).

Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Росатом создаст высокотехнологичные площадки в Нижегородской области
На выставочной площадке NDExpo-2018 будут представлены новые продукты, решения и компетенции для ключевых отраслей российской промышленности и международных рынков. Центром экспозиции, наполненной мультимедийными и интерактивными технологиями, станет стенд Росатома "Цифровой остров", вокруг которого расположатся тематические зоны и зона выставочных образцов. Свои разработки и решения представят ведущие предприятия и организации атомной отрасли, интеграторы новых направлений бизнеса.

В мероприятиях NDExpo-2018 планируется участие крупных российских и зарубежных компаний и корпораций: РЖД, Ростеха, Роскосмоса, ФСК ЕЭС, СИБУР, Интер РАО, СУЭК, Schneider Electric и других. Ожидается, что в выставке примут участие ведущие предприятия и организации Росатома.

Международный форум NDexpo проводится ежегодно, с 2014 года, в различных регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) в целях демонстрации высокотехнологичных продуктов и решений для ключевых отраслей промышленности, расширения сотрудничества и развития стратегических партнерств. В работе NDExpo-2017 приняли участие свыше 1700 представителей более 600 компаний и организаций. Спикерами деловой программы выступили 85 экспертов.

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