ТВЭЛ запустил в Новосибирске новое производство топлива

НОВОСИБИРСК, 25 сен — РИА Новости. Один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК, Новосибирск, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") полностью запустил новое производство топлива для исследовательских реакторов, сообщил журналистам во вторник замгендиректора НЗХК — главный инженер Сергей Буймов.

Он пояснил, что решение о создании отдельного производства топлива для исследовательских реакторов было принято в 2010-2011 году, когда предприятие увидело новые возможности и рынки.

"Мы построили производство на новой площадке, не подстраивались под старые помещения. Это позволило эффективно выстроить поток, использовать новые технологии и материалы и сориентироваться на западного заказчика, на всю номенклатуру продукции, которая сегодня востребована на западе. Также очень сильно изменились подходы в безопасности", — сказал Буймов.

Он отметил, что производство, по масштабам соизмеримое с производством топлива для энергетических реакторов уже сдано в эксплуатацию. Объем вложений составил 1,6 миллиарда рублей.

В свою очередь, главный конструктор НЗХК Анатолий Енин сообщил, что на предприятии уже отработана технология изготовления так называемого пластинчатого топлива для реакторов западного дизайна.

"Сегодня на один из реакторов мы уже поставляем топливо. В этом году на (форуме) "Атомэкспо" был подписан контракт по квалификации топлива еще на одном реакторе. За последние годы в это направление вложены колоссальные средства", — сказал он, добавив, что один из реакторов находится в Европе, а другой — в Африке.