"Росатом" поможет ученым искать возможные частицы темной материи

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. "Производственное объединение "Электрохимический завод" (ЭХЗ, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") передало партию наработанного на своих мощностях стабильного изотопа хром-50 заказчику – Институту ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) для использования в новом масштабном международном научном эксперименте по поиску так называемых стерильных нейтрино – частиц, из которых, возможно, образуется темная материя.

Речь идет о глобальном научном проекте в области нейтринной физики в рамках проекта BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions), сообщила пресс-служба ТВЭЛ. Эксперимент пройдет на базе подземной лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории (Баксанское ущелье, Северный Кавказ), созданной еще в советские времена специально для изучения элементарных частиц — нейтрино.

В качестве необходимого для эксперимента BEST искусственного источника так называемых электронных нейтрино выступят диски из радиоактивного изотопа хром-51. Он может быть получен путем облучения стабильного изотопа хром-50. Однако, в хроме природного изотопного состава хрома-50 всего около 4%, а для создания искусственного высокоинтенсивного источника нейтрино необходим хром с обогащением по изотопу хром-50 не менее 97% и с высокой химической чистотой. Специалисты ЭХЗ в нынешнем году освоили технологию получения хрома-50 в виде хромового ангидрида CrO3.

Ожидается, что новый искусственный источник нейтрино на основе радиоактивного изотопа хром-51 активностью около 3 мегакюри будет готов к середине 2019 года, а результаты эксперимента BEST будут опубликованы в 2020 году.

Коллаборация BEST насчитывает 26 исследователей, представляющих 15 научных организаций России, Германии, США, Канады и Японии. Ведущая роль в коллаборации принадлежит российскому научному учреждению – ИЯИ РАН. Эксперимент BEST поможет ответить на вопрос о существовании в природе четвертого типа нейтрино – стерильных (кроме электронных, тау- и мюонных). В последние несколько лет как в связи с появлением новых "аномальных" результатов в экспериментах по изучению нейтринных осцилляций (превращений нейтрино из одного типа в другой), так и с корректировкой космологических данных эта тема получил новое развитие.

Нейтрино крайне сложно зарегистрировать, так как эта элементарная частица практически не взаимодействует с веществом, но при этом играет центральную роль в механизмах горения Солнца и взрывах сверхновых звезд, а также в процессах формирования элементов во время Большого Взрыва. Определение свойств нейтрино позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц и фундаментальных законов Вселенной.

"ПО "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край) производит низкообогащенный уран для производства ядерного топлива АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов.