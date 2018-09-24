Росатом начал передачу Египту документов для лицензии на постройку АЭС

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Управление по атомным станциям Арабской Республики Египет (заказчик сооружения с участием России АЭС "Эд-Дабаа") приступил к рассмотрению документации, необходимой для получения лицензии на строительство этой атомной станции, сообщил журналистам вице-президент АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в госкорпорацию "Росатом") Григорий Соснин.

"В настоящее время российской стороной разработана первая часть предварительного отчета по обоснованию безопасности АЭС (ПООБ), и уже передана заказчику для рассмотрения. Также мы продолжаем работу по подготовке полного пакета документов для получения лицензии. Заказчик со своей стороны рассматривает лицензионную документацию, это позволит оптимизировать работу по получению всех необходимых разрешений. У нас сложился эффективный рабочий диалог", — отметил Соснин.

Первоочередные работы подготовительного периода строительства на площадке будущей АЭС планируется начать уже в 2019 году, отметил Соснин.

Кроме того, в скором времени планируется организовать обучение египетских специалистов в составе эксплуатационного персонала АЭС "Эд-Дабаа". "Это практика, реализуемая нами на всех площадках сооружения АЭС. Мы готовим специалистов для работы именно над нашим проектом, а в дальнейшем и на самой АЭС, референтность которой уже подтверждена", — пояснил Соснин.

Ранее Соснин сообщил одному из ведущих мировых информационных ресурсов по атомной энергии журналу Nuclear Engineering International, что основные документы, требуемые для получения строительной лицензии, планируется сдать египетскому заказчику до конца нынешнего года. Ожидается, что в начале 2019 года документы будут переданы в Египетский орган ядерного и радиологического регулирования, а сама лицензия будет получена к середине 2020 года. После этого будет возможно начать собственно строительство атомной станции.

АЭС "Эд-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым "постфукусимским "стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.