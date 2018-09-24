Пуск реактора нового блока Тяньваньской АЭС в Китае состоится в сентябре

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пуск реактора построенного с участием России в Китае энергоблока №4 Тяньваньской АЭС состоится в конце сентября, сообщил журналистам вице-президент по проектам в Китае АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в госкорпорацию "Росатом") Алексей Банник.

"Выход на минимально контролируемый уровень мощности (собственно пуск реактора — ред.) – ключевое событие при проведении предпусковых работ на четвертом блоке Тяньваньской АЭС", — сказал он, добавив, что это произойдет до конца сентября.

"Далее до конца года планируем энергопуск", — заявил Банник.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году, энергоблока №3 — в 2017 году. Ежегодно на первой очереди Тяньваньской АЭС вырабатывается свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

В основу сооружения Тяньваньской АЭС был положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, который полностью соответствует требованиям современных нормативно-технических документов Китая, РФ и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией "Атомстройэкспорт", входящей в состав группы компаний ASE.

Ранее в сентябре в реактор ВВЭР-1000 энергоблока №4 Тяньваньской АЭС в Китае было загружено ядерное топливо. После выполнения всех необходимых пуско-наладочных мероприятий состоится физический пуск энергоблока, когда в реакторе начнется управляемая цепная ядерная реакция. Затем начнется этап энергетического пуска с дальнейшим подключением нового энергоблока к энергосети Китая.