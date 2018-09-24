Росатом увеличит число специалистов на стройке АЭС в Бангладеш

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. АО Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в госкорпорацию "Росатом") до конца текущего года доведет количество специалистов на стройплощадке АЭС "Руппур" в Бангладеш до 6 тысяч человек, сообщил журналистам старший вице-президент по управлению зарубежными проектами компании Александр Хазин.

"Строительство АЭС "Руппур" идет с опережением графика. Мы активно набираем сотрудников разных профилей на площадку сооружения, до конца года доведем количество специалистов до 6 тысяч человек", — сказал Хазин. В пике строительства на площадке будет работать около 11 тысяч сотрудников, добавил он.

Сейчас на площадке сооружения АЭС работает более 5 тысяч человек, большая часть из которых — зарубежные специалисты из Грузии, Казахстана, Франции и других стран.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока намечен на 2023 год, второго — на 2024 год.

На первом энергоблоке уже началась установка тяжеловесного оборудования — в августе произведен монтаж так называемой "ловушки расплава" ядерного топлива. Ведется бетонирование здания турбины. Сооружение второго блока стартовало летом нынешнего года — в июле был залит "первый бетон" в основание здания реактора.

Также идет работа сооружение дамбы, которая позволит защитить будущую АЭС от наводнений в период "высокой воды" в регионе. На сегодняшний день завершен первый этап берегоукрепительных работ, объекты защитили строительную площадку АЭС "Руппур" при подъеме воды более чем на 9 метров. Завершить второй этап берегоукрепительных работ планируется весной будущего года.