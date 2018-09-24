"Росатом" хочет добывать редкие металлы на дне Арктики с помощью роботов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. "Росатом" выступит заказчиком создания роботизированной установки по добыче редких и трудноизвлекаемых металлов на дне Арктики, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.
По его словам, заказчиком такой установки станет госкорпорация "Росатом" и входящая в нее компания "Атомредметзолото".
"Это будет достаточно сложный проект ухода "Атомредметзолота" с суши под воду, где находятся огромные запасы твердых и трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Пока мы работаем с ними. Возможно будут и другие соратники", – уточнил Литвиненко.
По его словам, за основу проектируемой установки возьмут разработанный проект "Айсберг", который предполагает создание отдельных автономных комплексов для освоения месторождений углеводородов для нефте- и газодобывающих компаний.
"Так что часть составляющих уже создана, мы посмотрим, чего не хватает и что могло бы дополнить большой набор автономных комплексов", – заключил Литвиненко.