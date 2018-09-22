Строительство Белорусской АЭС идет по графику

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сооружение Белорусской АЭС с участием России идет по графику, сообщил журналистам старший вице-президент по сооружению Белорусской АЭС АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в госкорпорацию "Росатом") Сергей Олонцев.
Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на прошедших в Сочи российско-белорусских переговорах обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижения процентной ставки. По словам Лукашенко, которые привело белорусское агентство БелТА, Минск мотивирует это тем, что сроки строительства атомной станции российской стороной нарушены.
"В целом, работы на первом и втором энергоблоке идут в графике", — сказал Олонцев.
По словам Олонцева, на данный момент на первом энергоблоке БелАЭС завершаются операции по так называемому проливу активных систем безопасности на открытый реактор. "Завершен пролив на третий канал безопасности, в ближайшее время специалисты приступят к проливу на четвертый канал безопасности. До 15 октября данные работы будут завершены", — сказал он.
Олонцев отметил, что после этого на первом энергоблоке начнутся работы по сборке реактора и внутрикорпусных устройств. Кроме того, в конце сентября специалисты осуществят подачу напряжения на собственные нужды.
Подача напряжения на собственные нужды по постоянной схеме – одно из ключевых событий в строительстве атомной станции, так как позволяет перейти к полномасштабным пусконаладочным работам. Это обязательное условие для начала холодно-горячей обкатки — полномасштабных испытаний систем энергоблока перед пуском реактора.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Для строительства Белорусской АЭС выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.
Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год. Российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. Погашение основного долга начнется после ввода АЭС в эксплуатацию. В апреле Госконтроль Белоруссии сообщал, что белорусская сторона проценты по кредиту выплачивает своевременно.