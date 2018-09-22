Строительство Белорусской АЭС идет по графику

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сооружение Белорусской АЭС с участием России идет по графику, сообщил журналистам старший вице-президент по сооружению Белорусской АЭС АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в госкорпорацию "Росатом") Сергей Олонцев.

Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на прошедших в Сочи российско-белорусских переговорах обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижения процентной ставки. По словам Лукашенко, которые привело белорусское агентство БелТА, Минск мотивирует это тем, что сроки строительства атомной станции российской стороной нарушены.

"В целом, работы на первом и втором энергоблоке идут в графике", — сказал Олонцев.

По словам Олонцева, на данный момент на первом энергоблоке БелАЭС завершаются операции по так называемому проливу активных систем безопасности на открытый реактор. "Завершен пролив на третий канал безопасности, в ближайшее время специалисты приступят к проливу на четвертый канал безопасности. До 15 октября данные работы будут завершены", — сказал он.

Олонцев отметил, что после этого на первом энергоблоке начнутся работы по сборке реактора и внутрикорпусных устройств. Кроме того, в конце сентября специалисты осуществят подачу напряжения на собственные нужды.

Подача напряжения на собственные нужды по постоянной схеме – одно из ключевых событий в строительстве атомной станции, так как позволяет перейти к полномасштабным пусконаладочным работам. Это обязательное условие для начала холодно-горячей обкатки — полномасштабных испытаний систем энергоблока перед пуском реактора.

Ранее в сентябре генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев выразил благодарность белорусской стороне за взаимодействие на всех уровнях по проекту БелАЭС. Он отметил, что строительство этой станции устанавливает "ряд мировых рекордов" по качеству, срокам и вовлеченности в работу.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Для строительства Белорусской АЭС выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год. Российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. Погашение основного долга начнется после ввода АЭС в эксплуатацию. В апреле Госконтроль Белоруссии сообщал, что белорусская сторона проценты по кредиту выплачивает своевременно.