В Росатоме проведут исследования сверхпроводников для "коллайдера будущего"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Топливная компания ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" и Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) заключили соглашение о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках проекта по строительству уникальной исследовательской установки — кольцевого "коллайдера будущего" (Future Circular Collider, FCC), с помощью которого будут вестись исследования в области физики элементарных частиц, сообщает пресс-служба ТВЭЛ.

Ранее РИА Новости сообщало, что предприятие ТВЭЛ "Чепецкий механический завод" (ЧМЗ, Глазов, Удмуртия) готово изготовить сверхпроводящие элементы для этого проекта.

Нынешний документ стал дополнением к действующему между сторонами рамочному соглашению об индустриальном партнёрстве, которое направлено на сотрудничество в области сверхпроводящих материалов, необходимых для создания таких установок, как коллайдеры.

В рамках нынешнего соглашения на ЧМЗ будет изготовлено несколько разных конструкций сверхпроводящего ниобий-оловянного провода, которые будут поставлены в CERN для выбора оптимального варианта и квалификации ТВЭЛ в качестве поставщика сверхпроводников для создания электромагнитной системы FCC.

Электромагнитная система – один из ключевых элементов коллайдера FCC, который в конце 2030-х годов должен быть построен в Швейцарии и прийти на смену Большому адронному коллайдеру, что позволит мировому научному сообществу продолжить фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц.

Колоссальные размеры FCC (длина окружности — до 100 километров) потребуют поставки значительного объёма сверхпроводящих материалов.

Разработка провода для проекта FCC, удовлетворяющего требованиям CERN, ведётся также в США, Европе, Южной Корее, Японии и Китае. В России разработчиком конструкции ниобий-оловянных сверхпроводников является предприятие ТВЭЛ ВНИИНМ имени Бочвара, а производственной площадкой – ЧМЗ.