Росатом начал промышленное производство ядерного топлива для "АЭС будущего"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Одно из наиболее важных событий последних лет с точки зрения развития российской атомной энергетики произошло на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край) — там выпущены первые тепловыделяющие сборки смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, которое будет использовано в реакторе на быстрых нейтронах на энергоблоке №4 Белоярской АЭС, прототипе перспективных коммерческих ядерных энергетических установок.

"Выпущены первые пять тепловыделяющих сборок ТВС МОКС-топлива для реактора БН-800 Белоярской АЭС. Тем самым завершён этап освоения производства технологического комплекса МОКС ГХК", — сообщила пресс-служба ГХК.

Сейчас реализуются мероприятия, разработанные ГХК совместно с рядом предприятий Росатома, и направленные на повышение производительности производства, чтобы выполнить годовой план — 40 топливных сборок.

Энергоблок №4 Белоярской АЭС необходим для отработки рядя технологий замыкания ядерного топливного цикла на базе "быстрых" реакторов. В таком замкнутом цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Блок №4 БАЭС с реактором БН-800 стал прототипом более мощных коммерческих "быстрых" энергоблоков БН-1200. Ранее сообщалось, что решение о строительстве пилотного блока БН-1200 также на Белоярской АЭС может быть принято в начале 2020-х годов.

Реактор БН-800 рассчитан на использование в нем МОКС-топлива, в котором можно применять плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Промышленное производство МОКС-топлива для БН-800 было построено на ГХК с участием более 20 организаций российской атомной отрасли.

Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива. При этом часть топливных сборок содержит МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах других предприятий Росатома — НИИАР (Димитровград, Ульяновская область) и "Производственного объединения "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область). Со временем реактор БН-800 должен быть переведен на МОКС-топливо производства ГХК.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" (входит в дивизион заключительной стадии жизненного цикла объектов использования атомной энергии Росатома) имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК — ключевое предприятие Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.