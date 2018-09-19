Малайзия откажется от АЭС из-за опасений загрязнения, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна не будет строить атомные электростанции из-за опасений загрязнения радиоактивными отходами, пишет газета Star.

"Многие люди хотели чтобы (в стране) была атомная электростанция… Но я против атомной энергии, поскольку она генерирует радиацию", — цитирует речь премьера на открытии конференции по энергетике (CEPSI) во вторник.

Он напомнил, что ранее страна уже имела опыт в использовании радиоактивных материалов при производстве первых цветных телевизоров. Однако после того как компании перешли на другие технологии, по его словам, власти вынуждены были захоронить отходы.

"Поэтому я решил не использовать атомную энергию в Малайзии", — сказал Мохамад. Он подчеркнул, что строительство АЭС было политикой его предшественников, в то время как он выступает за использование других источников энергии.

Правительство Малайзии в 2009 году согласовало создание собственной ядерной энергетики как одного из составляющих видов производства в энергобалансе стране с 2020 года. Позднее власти сообщали, что к 2030 году в стране могут начать работу три АЭС. Российская госкорпорация "Росатом" заявляла, что готова принять участие в тендере на строительство первой станции.