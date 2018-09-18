Россия и Китай готовят контракты на новые блоки АЭС, заявили в Росатоме

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Россия и Китай по графику ведут работу, нацеленную на заключение контрактов по проектированию и строительству с участием РФ новых атомных энергоблоков на китайской территории, сообщил РИА Новости президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы ASE Валерий Лимаренко.
В июне нынешнего года в Пекине были подписаны межправительственный протокол и рамочный контракт на строительство с участием России четвертой очереди (энергоблоков №№7 и 8) Тяньваньской АЭС и энергоблоков №№3 и 4 АЭС "Сюйдапу".