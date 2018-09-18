Россия и Китай готовят контракты на новые блоки АЭС, заявили в Росатоме

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Россия и Китай по графику ведут работу, нацеленную на заключение контрактов по проектированию и строительству с участием РФ новых атомных энергоблоков на китайской территории, сообщил РИА Новости президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы ASE Валерий Лимаренко.

"В настоящее время в соответствии с графиком, согласованном сторонами в рамочном контракте, ведется работа по заключению между российской и китайской сторонами контракта на технический проект и генерального контракта на блоки 7 и 8 Тяньваньской АЭС, а также блоков 3 и 4 АЭС "Сюйдапу", — сказал Лимаренко в кулуарах проходящей в Вене 62-й генеральной конференции МАГАТЭ.

В июне нынешнего года в Пекине были подписаны межправительственный протокол и рамочный контракт на строительство с участием России четвертой очереди (энергоблоков №№7 и 8) Тяньваньской АЭС и энергоблоков №№3 и 4 АЭС "Сюйдапу".