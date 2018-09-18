ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Эксплуатация построенной с участием России первой очереди (энергоблоки №1 и №2) Тяньваньской АЭС в Китае идет с высокими показателями эффективности и подтверждает проектные характеристики, сообщил РИА Новости президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы ASE Валерий Лимаренко.

"Первый и второй энергоблоки находятся в постоянной эксплуатации, демонстрируя высокие показатели эффективности — коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) около 90%, и подтверждая проектные эксплуатационные характеристики", — отметил Лимаренко в кулуарах проходящей в Вене 62-й генеральной конференции МАГАТЭ.

Коэффициент использования установленной мощности — важнейшая характеристика эффективности работы энергоблока, равная отношению фактической энерговыработки реакторной установки за период эксплуатации к ее энерговыработке за то же время при работе без остановок на номинальной мощности.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году, энергоблока №3 — в 2017 году. Пуск энергоблока №4 намечен на текущий год. Ежегодно на первой очереди Тяньваньской АЭС вырабатывается свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

В основу сооружения Тяньваньской АЭС был положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, который полностью соответствует требованиям современных нормативно-технических документов Китая, РФ и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией "Атомстройэкспорт", входящей в состав группы компаний ASE.

Ранее в сентябре в реактор ВВЭР-1000 энергоблока №4 Тяньваньской АЭС в Китае было загружено ядерное топливо. После выполнения всех необходимых пуско-наладочных мероприятий, как планируется, в нынешнем году состоится физический пуск энергоблока, когда в реакторе начнется управляемая цепная ядерная реакция. Затем начнется этап энергетического пуска с дальнейшим подключением нового энергоблока к энергосети Китая.