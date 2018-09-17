Россия изготовит систему физической защиты для АЭС "Руппур" в Бангладеш

ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Россия и Бангладеш в понедельник подписали протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Бангладеш, новый документ направлен на участие российской стороны в создании системы физической защиты АЭС.

Документ подписали гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр науки и технологий Бангладеш Яфеш Осман на полях Генеральной конференции МАГАТЭ.

Подписанный протокол предусматривает возможность привлечения российской специализированной компании к работам по проектированию, изготовлению и монтажу системы физической защиты основных и вспомогательных объектов АЭС "Руппур". В документе отмечено, что меры безопасности по обеспечению физической защиты на площадке строительства АЭС "Руппур" будут соответствовать требованиям и рекомендациям МАГАТЭ.

Главная техническая составляющая системы физической защиты АЭС — это комплекс инженерно-технических средств физической защиты на базе автоматизированной интегрированной системы безопасности. Современные такие комплексы, как правило, обладают "распределенным интеллектом" (для сохранения работоспособности во внештатных ситуациях), сквозным управлением средствами и системами безопасности, а также контролем оборудования жизнедеятельности АЭС.

В октябре 2017 сообщалось, что "Росатом" принял решение о поставках своим зарубежным заказчикам строительства АЭС систем физической защиты атомных станций.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года, второго энергоблока — 14 июля нынешнего года. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока намечен на 2023 год, второго — на 2024 год.