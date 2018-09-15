"Росатом" оформит первый энергоблок БелАЭС в эксплуатацию в 2019 году

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готовится к оформлению первого энергоблока Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию до конца 2019 года, сообщил в субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"У нас на сегодняшний день … старший брат белорусской станции – первый блок второй Ленинградской АЭС — прошел промышленные испытания, работает на полную мощность. Идет оформление его до конца года уже в промышленную эксплуатацию. Соответственно, с учетом полученного опыта мы здесь (в Белоруссии – ред.) готовимся к такой же процедуре на будущий год, исходим из того, что это должно произойти до конца следующего года", — сказал Лихачев в Минске на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Он также отметил, что в ходе строительства БелАЭС устанавливается целый ряд "мировых рекордов — с точки зрения сроков, с точки зрения качества, с точки зрения вовлеченности белорусских подрядчиков в эту работу".

"Станция является флагманским проектом, номер один с точки зрения уделяемого внимания руководством госкорпорации, руководством страны этому объекту", — сказал Лихачев.

Румас отметил, что БелАЭС – очень значимый и крупнейший для белорусской стороны проект, в том числе с точки зрения инвестиций.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.