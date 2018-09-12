Четвертый блок Тяньваньской АЭС начнет выдачу энергии до марта 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Построенный с участием России в Китае четвертый энергоблок Тяньванской АЭС, как ожидается, к марту 2019 года начнет выработку электроэнергии, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, энергетический пуск (собственно начало работы энергоблока) должен состояться "до конца февраля 2019 года".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.