Росатом обсуждает с Китаем совместное строительство АЭС в третьих странах

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обсуждает с китайскими партнерами возможность совместного строительства АЭС в третьих странах, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях ВЭФ.

"Обсуждение начато. Но переговоры на начальной стадии", — сказал Лихачев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.