Росатом создаст семь комплексов переработки промотходов I и II класса

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" до 2024 должна создать в России семь крупных комплексов для переработки промышленных отходов первого и второго класса опасности, на это потребуется 36 миллиардов рублей, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на сессии "Национальный проект "Экология": приоритеты государства, возможности для бизнеса" Восточного экономического форума.

"Нам нужно создать минимум семь таких крупных комплексов", — сказал Лихачев. По его словам, четыре таких комплекса будут созданы на базе предприятий, ранее занимавшихся переработкой химического оружия.

По словам Лихачева, из 36 миллиардов рублей на проект 48% — это будут средства госбюджета, а 52% привлечены за счет инвесторов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.