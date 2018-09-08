Россия и Вьетнам намерены сотрудничать в строительстве Центра ядерной науки

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг подтвердили намерение сотрудничать в ходе строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, следует из текста совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля.

"Президент Российской Федерации и генеральный секретарь ЦК КПВ подтвердили намерение сотрудничать в ходе строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, а также при осуществлении подготовки в Российской Федерации вьетнамских студентов по специальностям, связанным с использованием атомной энергии в мирных целях", — говорится в заявлении.

Меморандум о взаимопонимании с министерством науки и технологий Вьетнама по плану строительства Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама был подписан Росатомом в июне 2017 года. В минувшую пятницу Путин по итогам переговоров с Нгуеном Фу Чонгом сообщил, что продолжаются работы по созданию во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий; кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между Росатомом и министерством образования и подготовки кадров Вьетнама о сотрудничестве в подготовке кадров в области использования атомной энергии в мирных целях.