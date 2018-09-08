Россия может стать приоритетным партнером Вьетнама в атомной энергетике

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг по итогам прошедших переговоров договорились, что если Ханой захочет развивать атомную энергетику, Москва будет рассматриваться как приоритетный партнер, следует из текста итогового заявления, опубликованного на сайте Кремля.

"Стороны договорились, что в случае возврата Вьетнама к планам создания национальной атомной энергетики Россия будет рассматриваться в качестве приоритетного партнера в указанной области", — говорится в заявлении.