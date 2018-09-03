Строительство энергоблоков АЭС в Египте начнется в июне 2020 года

КАИР, 3 сен — РИА Новости. Строительство энергоблоков первой в Египте атомной электростанции эд-Дабаа с участием российской госкорпорации "Росатом" начнется после получения всей разрешительной документации ориентировочно в июне 2020 года, заявил газете "Сада аль-Баляд" глава египетского управления по атомным электростанциям Амгад аль-Вакиль.

В 2008 году Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2015 году в Каире стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС эд-Дабаа и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года в Каире РФ и Египет подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство АЭС. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

"С момента запуска проекта в декабре прошлого года наше управление делает все необходимое для его практической реализации … Она разделена на три этапа. Первый подготовительный этап, который начался в декабре 2017 года и идет сейчас, продлится примерно два с половиной года. За это время будут получены все необходимые разрешения и лицензии, завершено строительство инфраструктуры", — сказал аль-Вакиль.

По его словам, на втором этапе предусмотрено непосредственное строительство энергоблоков. "Этот этап начнется сразу после получения разрешения на начало работ. Он займет пять с половиной лет и завершится с окончанием строительства и выдачей документации на запуск. В этот этап также войдет подготовка кадров для работы на станции", — пояснил глава управления по АЭС Египта.

Аль-Вакиль добавил, что третий завершающий этап, который продлится один год, будет включать в себя получение лицензии на запуск готовой станции и все пусконаладочные работы.

АЭС Эд-Дабаа будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым "постфукусимским "стандартам безопасности. Генеральный подрядчик строительства АЭС "Эд-Дабаа" — АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в группу компаний ASE).