Лицензию на вывод из эксплуатации I очереди БАЭС могут выдать к 2025 году

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Лицензия на вывод из эксплуатации первой очереди (энергоблоков №№1 и 2) Белоярской АЭС, с которой в свое время началась отечественная "большая" атомная энергетика, может быть выдана к 2025 году при условии вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с этих блоков, сообщается в корпоративном издании БАЭС газете "Быстрый нейтрон" со ссылкой на директора департамента инженерной поддержки оператора всех российских атомных электростанций концерна "Росэнергоатом" Юрия Тетерина.

"Вывоз ОЯТ идет с 2017 года в соответствии с графиком. Если мы вывезем все топливо из бассейна выдержки №2 в 2019 году, а из бассейна выдержки №1 в 2022 году, то есть возможность к 2025 году получить лицензию на вывод из эксплуатации энергоблоков №№1 и 2 Белоярской АЭС. Это наша цель и ключевая задача", — отметил Тетерин, слова которого цитируются в сообщении.

В 2017 году начался регулярный вывоз ОЯТ реакторов АМБ первой очереди Белоярской АЭС на предприятие Росатома "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область). Одной из ключевых особенностей реакторов АМБ-100 и АМБ-200 было то, что в них применялось ядерное топливо нескольких типов, а сами топливные сборки имеют длину 14 метров. Для переработки такого топлива на "Маяке" будет создан соответствующий технологический комплекс. Вывоз этого ОЯТ позволит приступить к выводу из эксплуатации первой очереди Белоярской АЭС, что важно с экологической точки зрения.

Первый и второй блоки Белоярской АЭС с водографитовыми реакторами АМБ-100 и АМБ-200 (от "Атом мирный большой") с так называемым ядерным перегревом пара были первенцами "большой" атомной энергетики СССР. Они были пущены в 1964 и 1967 годах, а окончательно остановлены в 1983 и 1990 годах соответственно. В 2014 году начался демонтаж оборудования этих блоков.

Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) — филиал концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). В эксплуатации на БАЭС находятся два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами такого типа. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.