Росатом планирует до конца года подписать первые контракты по АЭС в Египте

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В госкорпорации "Росатом" планируют до конца нынешнего года подписать первые контракты с египетскими субподрядчиками на выполнение строительных работ по подготовке площадки будущей первой египетской АЭС "Эд-Дабаа", сообщил вице-президент группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион Росатома) Григорий Соснин одному из ведущих мировых информационных ресурсов по атомной энергии журналу Nuclear Engineering International.

"Мы ожидаем получить все необходимые согласования для начала предварительных строительных работ на площадке: земляных работ, строительства временных подъездных путей и линий связи, сооружения строительно-монтажной базы, которая обеспечит будущее строительство АЭС", — сказал Соснин.

"Наша компания ведет переговоры с крупнейшими строительными компаниями Египта и в ближайшее время планирует начать первые тендерные процедуры. До конца 2018 года мы планируем подписать первые субподряды на (подготовительные) строительные работы", — добавил он.

В 2008 году Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2015 году в Каире стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эд-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года в Каире РФ и Египет подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство АЭС. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

Согласно контрактным документам, египетские компании смогут получить долю минимум в 20% от общего объема работ и услуг по строительству первого энергоблока АЭС "Эд-Дабаа", и уровень локализации при сооружении трех других блоков этой станции будет возрастать.

АЭС "Эд-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым "постфукусимским "стандартам безопасности. Генеральный подрядчик строительства АЭС "Эд-Дабаа" — АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в группу компаний ASE).