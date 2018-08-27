На форуме Росатома NDExpo представят "цифровые" достижения атомной отрасли

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Опыт внедрения цифровых технологий, благодаря которым в атомной энергетике удалось оптимизировать многие процессы, будет представлен участникам предстоящего пятого ежегодного международного форума NDExpo-2018, который пройдет под эгидой госкорпорации "Росатом", сообщила пресс-служба оператора форума компании "Атомэкспо".

В рамках форума пройдет панельная дискуссия "Начни цифровую энергетику с себя", организатором которой выступит компания АО "Русатом — Автоматизированные системы управления". "Главный вопрос дискуссии – как достичь реальный эффект от цифровизации. В атомной энергетике применение цифровых технологий уже позволило оптимизировать многие процессы. Этот опыт будет представлен экспертам для обсуждения возможности использования апробированных решений в масштабах всей энергосистемы страны, в которую включены и генерирующие мощности различного типа, и электрические сети, и распределительное оборудование, и потребители", — отмечается в сообщении.

Также на форуме состоится круглый стол, посвященный общепризнанным практикам (good practice, система GxP) в ядерной медицине – от проектирования производства, лабораторных и клинических исследований до фармакологического надзора. Участники мероприятия, организуемого компанией Росатома АО "Русатом Хэлскэа", обсудят особенности и применимость этих практик в реальном секторе.

Кроме того, в рамках деловой программы форума топливная компания Росатома ТВЭЛ проведет презентацию систем накопления энергии новых типов для компаний, использующих на производственных площадках логистический электротранспорт. В рамках мероприятия планируется обсудить операционную эффективность и безопасность внутриплощадочного электротранспорта, ознакомить участников с особенностями и преимуществами систем накопления энергии новых типов и обменяться опытом внедрения и эксплуатации накопителей энергии.

В деловой программе NDExpo-2018 — панельная дискуссия "Умный город" — унифицированное пакетное решение или индивидуальный путь эволюции каждого города", организованная компанией Росатома АО "ОТЭК". Участникам будет предложено посмотреть на "умный" город как на экономически целесообразный продукт — каким он должен быть с точки зрения заказчика, поставщика продукции и услуг, городского жителя, каким образом формироваться, и кто может стать источником первоначальных инвестиций.

На выставочной площадке NDExpo-2018 будут представлены новые продукты, решения и компетенции для ключевых отраслей российской промышленности и международных рынков. Центром экспозиции, наполненной мультимедийными и интерактивными технологиями, станет стенд Росатома "Цифровой остров", вокруг которого расположатся тематические зоны и зона выставочных образцов. Свои разработки и решения представят ведущие предприятия и организации атомной отрасли, интеграторы новых направлений бизнеса.

В мероприятиях NDExpo-2018 планируется участие крупных российских и зарубежных компаний и корпораций: РЖД, Ростеха, Роскосмоса, ФСК ЕЭС, СИБУР, Интер РАО, СУЭК и других.

Форум NDExpo-2018 пройдет 25-27 сентября в Москве на площадке технопарка "Сколково". Стратегический информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

Международный форум NDexpo проводится ежегодно, с 2014 года, в различных регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) в целях демонстрации высокотехнологичных продуктов и решений для ключевых отраслей промышленности, расширения сотрудничества и развития стратегических партнерств. В работе NDExpo-2017 приняли участие свыше 1,7 тысячи представителей более 600 компаний и организаций. Спикерами деловой программы выступили 85 экспертов.